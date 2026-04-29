４月29日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで行なわれたクラシエカップの決勝で、日テレ・東京ヴェルディベレーザはRB大宮アルディージャWOMENと対戦。２−２で突入したPK戦を３−１で制し、優勝を果たした。この一戦の２日前に、今季限りでの現役引退を発表していたベレーザの岩清水梓は、延長後半の114分に途中出場。PK戦では２番手のキッカーを務めた。PKはクロスバーに直撃したものの、相手GKの背中に当たり、ゴール