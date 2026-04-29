優れた現代詩の詩集を表彰する「中原中也賞」の贈呈式が山口市で開かれ京都在住・成清朔さんの作品に贈られました。「中原中也賞」は山口市出身の詩人＝中原中也の功績を称えようと毎年、優れた現代詩の詩集に贈られているものです。31回目となる今年は267点の応募作品の中から、京都在住の成清朔さんの詩集＝「彼方の幽霊」が選ばれました。贈呈式では、山口市の伊藤市長から中原中也のブロンズ像と陶板などが成清さんの代理の友