国内35社が出展する家具やインテリアの展示即売会が29日から山口市で始まりました。山口市の山口きらら博記念公園で始まったファニチャーメッセにはソファやベッド、ダイニングセットなどおよそ5000点が並びます。西日本最大級の家具・インテリアの展示即売会で会場限定の特別価格で販売されています。こちらは京都に本社を置くじゅうたんの専門店。イラン遊牧民の手織り絨毯＝ギャッベやペルシャ絨毯も展示され高額なもので