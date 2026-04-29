運動会でおなじみの競技をまちの真ん中で行うイベントが宇部市で初めて行われました。宇部市役所の広場で行われたその名も「まちなか大運動会」。玉入れや綱引きといった運動会でおなじみの競技からチームで協力してフラフープを運ぶ早さを競うゲームなど8つの競技が行われました。まちづくりに興味のある大学生でつくる団体「イベラボ」が企画したもので自然にまちを歩きたくなるきっかけ作りとして初めて行わ