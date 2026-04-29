４月２９日からゴールデンウイークです。函館山には多くの観光客が集まっています。ゴールデンウイーク初日の２９日、新千歳空港には続々と観光客や帰省客が降り立ち、道内各地で賑わいをみせています。２９日から最大１２連休のゴールデンウイークがスタート。北海道の空の玄関口・新千歳空港では、東京から遊びに来た孫たちとの再会を喜ぶ人の姿がー（孫を迎えた男性）「１年ぶ