5月1日は労働者の祭典＝メーデーです。県内最大の労働団体＝連合山口が29日、県内各地でメーデーの式典を開きました。このうち、萩市で開かれた式典には中部地域の組合員らおよそ250人が集まりました。（連合山口中元 直樹会長）「経済の不平等でありましたり不安定な雇用・労働条件安全や健康に対する懸念など解決すべき課題は山積しておりますこれらの課題を解決していくためには労働者の団結と連帯が