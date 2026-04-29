29日午前、三原市の会社敷地内で、土の中から男性の遺体が発見されました。今年2月に東広島市で起きた殺人事件の捜索の過程で見つかったということです。遺体が見つかったのは、三原市沼田2丁目にある会社の敷地内です。警察によると、2月に東広島市の住宅で会社役員の川本健一さんが何者かに首を刃物で刺され殺害された事件で、証拠品の捜査のために会社の敷地内も捜索しました。午前11時40分頃、土の中から氏名・年齢など不詳の