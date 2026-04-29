岩国市の錦帯橋周辺では29日、恒例の「錦帯橋まつり」が開かれました。国の名勝＝岩国市の錦帯橋周辺では毎年4月29日に「錦帯橋まつり」が開かれていて、今回で48回目の開催となりました。岩国藩鉄砲隊保存会による火縄銃の演武…会場は凄まじい轟音に包まれていました。祭りの一番の見どころは江戸時代の参勤交代を再現した「大名行列」です。独特な掛け声と足運びが特徴の「奴道中」、そして岩国城主役を務めた福田市長など、総