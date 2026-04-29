ニューヨークで開かれているNPT＝核拡散防止条約の再検討会議に合わせて広島の高校生が現地に派遣されています。高校生たちは被爆者の思いも込めて現地で核兵器廃絶のメッセージを伝えました。アメリカ・ニューヨーク。訪れたのは広島なぎさ高校の山本かの子さんと曽根川裕子さんです。Q飛行機で眠れましたか？■広島なぎさ高校（２年）曽根川裕子さん「一時間ごとに起きたり寝たりという感じで」