フグのシーズンの終わりを告げる供養祭が29日、下関市の南風泊市場で行われ、来シーズンの豊漁を祈願しました。祭壇には、萩市沖で水揚げされた重さおよそ3キロのトラフグが供えられ、およそ300本の花で、フグが描かれていました。下関ふく供養祭は、今シーズンに水揚げされたフグに感謝する行事で、全国からおよそ300人が参列し、次々と焼香し、手を合わせていました。供養祭が終わると、地元の子どもたちが、