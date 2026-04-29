明治安田J2･J3百年構想リーグ第13節北海道コンサドーレ札幌はホームに藤枝MYFCを迎え、試合終盤に獲得したＰＫを大森真吾選手が決め、２対１で勝利。連勝を『３』に伸ばした。■川井健太監督「勝利ということが全て。勝って反省して次に行く、そういう言葉が当てはまる試合だった。選手は100%ファイトした、勝ってファンサポーターが喜んで帰ってくれるのはうれしい。もっと中身は肉付けしていかな