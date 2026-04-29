熊本地震の発生から10年。 【写真を見る】「震度7の恐怖は今も…」あの日から10年熊本市長が明かす885億円かけてでも市役所を建て替える理由"同じ轍を踏まない"不退転の決意 発生当時から、復旧に向け熊本市の陣頭指揮を取り続けているのが大西一史市長です。 10年経った今、何を思うのか。市役所の建て替えへの思いも聞きました。 4月2日熊本市役所でインタビュー 熊本市 大西一史 市長「熊本ではそんな大きな地