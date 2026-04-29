参加者「800年続く祭りを、あと1万年は続けようか」 【写真を見る】800年続く“奇祭”！？ふんどし男が池で泥まみれ無病息災願う「鮒取り神事」熊本県八代市 熊本県八代市鏡町。ふんどし姿の男たちが勢い良く池に飛び込んでいきます。 これは『鮒取神事（ふなとりしんじ）』という、800年以上の歴史がある祭りです。 泥だらけになった男たちがすることは… 五穀豊穣を願うこの祭りは、その昔、暴徒の鎮圧のため石川宿禰（