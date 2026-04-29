◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）広島の森下暢仁投手が、４回４失点で降板した。今季５度目の先発で、４回降板は３度目。４失点はワーストタイ。４点ビハインドから１点を返し、なおも２死二塁の好機で代打を送られた。初回は３者凡退という上々の立ち上がり。２回に不運も重なって４失点した。先頭から３連打で３連打で無死満塁。平山の併殺崩れの間に先制点を奪われ、さらに浦田に左前適時打を浴びた。