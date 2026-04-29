鹿児島県内の施設のトイレで20代の女性を盗撮した疑いで、鹿児島市の塾経営の男が逮捕・送検されました。 性的姿態等撮影の疑いで送検されたのは、鹿児島市中山1丁目の塾経営・吉岡敦之容疑者(34)です。 警察によりますと、吉岡容疑者は去年11月下旬、鹿児島県内の施設のトイレに小型カメラを設置して、20代の女性を盗撮した疑いが持たれています。吉岡容疑者と女性は面識があるということです。 関係者から「吉岡容疑者が盗