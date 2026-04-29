鹿児島市の磯海水浴場にあるビーチハウスがリニューアルオープンし、1年を通して24時間利用できるようになりました。 磯ビーチハウスはJR仙巌園駅の開業に合わせ、去年9月からリニューアル工事が進められ、きょう29日は完成した施設の内覧会がありました。 1988年に完成して以降、大規模な改修は初めてで、費用はおよそ1億4000万円です。ロッカーのある更衣室や、シャワー室、バリ