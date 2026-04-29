30日は西日本で本降り。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■30日〜1日は荒れた天気交通機関の乱れにも注意を30日（木）は、西日本は午前中から広く雨が降るでしょう。西日本の太平洋側や沖縄を中心に激しい雨が降る恐れがあります。1日（金）は、東日本や北日本でもまとまった雨が降るでしょう。低気圧が発達しながら本州の南岸を進んでいくため、関東でも1日の朝は雨脚が強まり、警報級の大雨になる恐れがあります。