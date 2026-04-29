元横綱の貴乃花光司氏が２９日、自身のインスタグラムを更新。「鍛錬鍛錬鍛錬なくして人生じゃない！」とつづり、打ちっ放しでゴルフを練習した際の写真を投稿した。黒ポロシャツに黒キャップ、サングラス姿の貴乃花氏は、手にしたドライバーにヘッドカバーを着けてニヤリ。フォロワーからは「ゴルフしてるお姿もカッコイイですね」「楽しそ〜」「何でもできますね」などとコメントが。現役時代さながらの厳しい姿勢で取り組む