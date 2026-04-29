テレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」が２８日に放送された。タレント・若槻千夏がＭＣを務める心理テストバラエティー。この日はＡＫＢ４８・伊藤百花がゲスト出演した。「子どもがテストで悪い点を取ったときの対応」が心理テストとして出題されると、若槻は「私なんか（幼少期に）『天才』って育てられてて…。『頭いいから。頭いいから』って育てられて」と明かした。若槻は、若手グラドル時代にバラエティー