4月29日（現地時間28日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズが、ホームのフロストバンク・センターでポートランド・トレイルブレイザーズ相手に一度もリードを許さず、最大28点差をつけるなど114－95で完勝した。 これで、スパーズは「NBAプレーオフ2026」のファーストラウンドを4勝1敗で突破。22日の第2戦を落として1勝1敗のタイになったとはいえ、