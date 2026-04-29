【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節】(ニンスタ)愛媛 0-2(前半0-1)今治<得点者>[今]古山兼悟(45分+2)、佐藤璃樹(48分)<警告>[愛]前田椋介(5分)[今]エジガル・ジュニオ(56分)主審:中川愛斗