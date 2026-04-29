WEリーグクラシエ杯は29日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで決勝を行い、RB大宮アルディージャWOMENと日テレ・東京ベレーザが対戦。2-2で迎えたPK戦を3-1で制した東京NBが初優勝を飾った。試合は前半3分にFW西尾葉音がミドルシュートを沈め、大宮が先手を取る。しかし、後半6分、右サイドから運んだDF本多桃華からパスを受けたFW小林里歌子が巧みなタッチでPA内に持ち込むと、右足のシュートでネットを揺らし、東京NBが