【J1百年構想リーグ EAST第13節】(Ksスタ)水戸 2-2(PK3-4)町田<得点者>[水]オウンゴール(67分)、安藤晃希(90分)[町]下田北斗(17分)、ドレシェヴィッチ(48分)<警告>[町]桑山侃士(88分)主審:傅明├ACLE帰りの町田、キッカーも務めたGK谷晃生のセーブでPK戦勝利! 水戸は18歳ルーキー安藤晃希が望月ぶち抜きデビュー2戦連発└ACLE死闘から帰らず連戦、主力不在で10人変更…睡眠不足の選手をねぎらった町田・黒田監督「2点