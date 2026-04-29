【J1百年構想リーグ EAST第13節】(三協F柏)柏 1-3(前半0-1)FC東京<得点者>[柏]中川敦瑛(72分)[F]遠藤渓太(43分)、佐藤龍之介2(60分、89分)<警告>[柏]杉岡大暉(13分)主審:Shota Nakamura└遠藤渓太が先制弾&佐藤龍之介2発のFC東京が3連勝!! 首位・鹿島との勝ち点差は3に…敗れた柏は4連敗