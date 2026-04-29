[4.29 J1百年構想リーグEAST第13節 柏 1-3 FC東京 三協F柏]J1百年構想リーグEASTは29日に第13節を行い、三協フロンテア柏スタジアムでは柏レイソルとFC東京が対戦。3-1の勝利を収めたFC東京が3連勝を飾り、敗れた柏は4連敗を喫することとなった。3連敗中のホーム柏は前節鹿島戦から先発3人を入れ替え、FW瀬川祐輔、MF小見洋太、DF杉岡大暉らを先発起用。一方、アウェーのFC東京は前節水戸戦(○5-2)から先発1人を入れ替え、DF大