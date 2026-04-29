26年3月期決算の発表が本格化してきた。決算発表シーズン入りとともに、26年3月期の業績予想を修正する企業が増えている。そこで本特集では、株探プレミアム会員向けに提供している「業績修正履歴」をもとに、4月末から5月上旬に上方修正が期待される銘柄を予想してみた。 上場企業の決算発表スケジュールは毎年一定していることが多く、業績修正を発表するタイミングも同じ時期になりやすい。先週上方修正した