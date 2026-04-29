アメリカ・ニューヨークで開催中の「NPT＝核拡散防止条約」の再検討会議に合わせて、原爆投下直後の長崎を舞台にした映画の上映会が行われました。 被爆の記憶と平和への思いを伝える作品に、現地の鑑賞者からも多くの反響が寄せられました。 NPT再検討会議の開催に合わせて上映されたのは、原爆投下直後の長崎を舞台にした映画「長崎―閃光の影で―」。 日本赤十字社の看護師たちがまとめ