30日(木)の県内は、低気圧や湿った空気の影響で、南部を中心に雨となりそうです。 予想最高気温は長崎で17℃、佐世保で18℃と「3月下旬並みの冷え込み」となるでしょう。 温かい服装で、傘をもっておでかけするようにしてください。 ▽29日(水)21時～ 3時間ごとの天気 ▽30日(木)の気温 ▽30日(木)の海上 風と波 ▽10日間天気