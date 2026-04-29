すでに連休に入っているという方がいらっしゃるかも知れません。みなさん、ゴールデンウィークのご予定は？ 【写真を見る】タイパ・コスパのゴールデンウィーク みなさんのご予定は？ 熊本県内で魅力を再発見！ ――熊本の街で聞くと「アパレルなので全部仕事です」「暇ですね」「予定は何もない。年取っているから人があまり多いと急げない」 みなさん、理由は様々ですが、予定がないという