本拠地マーリンズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板し、104球を投げ6回5安打2失点（自責1）9奪三振と力投。チームは1-2で敗れ、今季初黒星を喫した。この試合でメジャー史上初の快挙を達成したと米データ会社が伝えている。米データ分析企業「オプタスタッツ」公式Xは「今季の先発5試合すべてで、ショウヘイ・オオタニは少なくとも6イニングを投げ、被安打5以下、