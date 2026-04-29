俳優の山田裕貴（35）が29日、都内でTBS、U―NEXT他製作のスペシャルドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌―京都決戦篇―」（U―NEXT独占配信、最終話は5月1日配信）の最終話プレミア上映イベントに出席した。新撰組の志士らの活躍を描き、最終話終盤には高杉晋作役として北村匠海（28）が登場する。2人は北村の主演映画「東京リベンジャーズ」シリーズで共演。山田は北村が出演にあたり「“東リベの時に助けてもらったので、今度は