社民党は２９日、東京都内で党大会を開き、福島瑞穂党首（７０）の再任を了承した。通算９期目で、任期は２年間となる。幹事長には、ラサール石井参院議員（７０）が就任した。同党の国会議員は福島、ラサール両氏だけで、ラサール氏が国会対策委員長と選挙対策委員長も兼務する。大会では、初めて議席を獲得できなかった先の衆院選総括を決定し、「党は瀬戸際に立っている」と明記した。福島氏はあいさつで「社民党を壊そうと