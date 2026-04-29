◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ 5-3 楽天(29日、ZOZOマリン)ロッテは井上広大選手が移籍後初ホームランを放ち勝利に貢献しました。昨年の現役ドラフトで阪神から移籍し、25日に1軍初昇格を果たした井上選手はこの日、「6番・ファースト」で移籍後初のスタメン出場。同点の4回、楽天先発の前田健太投手のスライダーを捉え、レフトスタンドへ勝ち越しの第1号ソロを放ちました。ヒーローインタビューに呼ばれた井上選手は、ファンの歓