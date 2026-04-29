◆パ・リーグロッテ５―３楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）楽天・平良竜哉内野手（２７）がプロ初本塁打を放った。３点を追う７回１死。カウント３―１からロングが投じた真ん中高め直球をフルスイングした。豪快な一振りから放たれた打球は左翼席へ。今季初スタメンに抜てきされた背番号４８が、プロ１号で起用に応えた。「どんなボールでも思い切っていこうと決めてました。いい結果になってよかったです。これからもっと打