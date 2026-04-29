俳優・堺雅人主演のＴＢＳ系連続ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」（日曜・後９時）の公式Ｘは２９日、５月１日に埼玉県行田市で予定していた撮影を天候不順のため中止し、５月８日に延期することを発表した。５月１日の撮影のエキストラ募集には約１万５０００人の応募があったことも明かし、５月８日のエキストラは新たに募集するとして応募ＵＲＬを掲載した。２９日に更新されたＸでは「この度は短期間の募集にも関わらず、約１万５０