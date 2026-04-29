◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に安田記念の優先出走権）追い切り＝４月２９日、美浦トレセンるダノンセンチュリー（牡４歳、美浦・萩原清厩舎、父フィエールマン）が最終追い切りを行い、３連勝中の勢いを感じさせる軽快な脚さばきを披露した。美浦・Ｗコースでヘリオトロープ（４歳２勝クラス）を１馬身半追走。道中は制御が利き集中力も十分。最後の直線では外へと