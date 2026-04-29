ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「いいものいっぱい広場」では、５月６日までの期間限定で「ＧＷ限定 メロン特価キャンペーン」を実施する。生産量全国１位を誇る茨城県のメロンを、ゴールデンウィーク限定の特別価格で予約販売。茨城県オリジナル品種の「イバラキング」をはじめ、ジューシーで芳醇（ほうじゅん）な香りが魅力の「アンデスメロン」、濃厚な甘さの「クインシーメロン」、可食部