メ～テレ（名古屋テレビ） ゴールデンウィーク中に増えるのは、車のトラブルです。様々なSOSが舞い込むJAF名古屋ロードサービス隊に密着しました。 「ガタガタ言うようになって、何かと思ったらパンク」(依頼者) 行楽シーズンに増える、車のトラブル。 ゴールデンウィークに入り、JAFへの依頼が相次いでいます。 「GW中は出動回数が1.5倍から2倍ほど増える」(JAF