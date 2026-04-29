メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋のデパートで、大人気の北海道物産展が始まりました。 テーマは「チーズ」です。 29日から松坂屋名古屋店で始まった「初夏の大北海道物産展」は、初出店の8店舗を含むのべ90店舗が出店します。 中にイチゴのわらび餅が入ったチーズケーキに、北海道産のゴーダチーズをふんだんに盛り付けた味噌ラーメン。 今回は、チ}