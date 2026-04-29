◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１３節柏１―３ＦＣ東京（２９日・三協Ｆ柏）ＦＣ東京が３―１で快勝し、３連勝を飾った。この日敗れた首位・鹿島と勝ち点３差に迫った。１９歳のＭＦ佐藤龍之介は２トップの一角で出場し、自身“Ｊ１の舞台”で初の２得点を挙げた。１―０の後半１５分にＦＷマルセロヒアンからのパスを受け左足で逆サイドへ決めると、同４４分に落ち着いてＰＫを成功させた。「（１点目は）ゴールに