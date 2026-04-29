ロープウェイが途中でストップした想定で訓練 寒霞渓ロープウェイ(香川・小豆島町) 香川県小豆島の寒霞渓ロープウェイで28日、救助訓練が行われました。 ロープウェイを運行する「小豆島総合開発」が、毎年、ゴールデンウィークと紅葉シーズンを前に行っているものです。 山頂の施設が停電して、乗客2人を乗せたロープウェイが途中でストップした想定です。