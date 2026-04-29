東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の30日の天気をお伝えします。【30日の天気】30日は、雨が降ったりやんだりでしょう。強く降ることはありませんが、気温が上がらず冷たい雨となりそうです。【30日の気温】朝の最低気温は11℃前後の予想です。最高気温は15℃前後と、昼間でも羽織るものがほしくなるような体感となりそうです。【週間予報】雨は金曜日の午前中までとなるでしょう。その後は天気が回復