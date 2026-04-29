澤穂希氏が岩清水梓にメッセージWEリーグクラシエカップ決勝戦が4月29日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで行われた。RB大宮アルディージャWOMENと日テレ・東京ヴェルディベレーザが激突したファイナルは、延長戦を経て最後はPK戦を東京NBが制して優勝した。なでしこジャパンのレジェンド・澤穂希さんがゲストとして来場し、取材に応じた。先日、現役引退を発表した日テレ・東京ヴェルディベレーザの岩清水梓について、現