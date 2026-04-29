2か月ぶりに先発出場したセレッソ大阪の元日本代表MF香川真司が4月29日、百年構想リーグ・WEST地区第13節ヴィッセル神戸戦（0-0 PK4-2）で2月28日の第4節V・ファーレン長崎戦以来、2か月ぶりの先発出場を飾った。フル出場でPK勝ちに貢献。PK戦突入前には“心理戦”にも惑わされず「うまく蹴れたと思う」と1番手を務め上げた。緊張感が漂った。0-0でPKに突入。先攻C大阪の1番手、背番号8がペナルティーエリア付近に立った。だが