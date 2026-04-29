4月29日は語呂合わせで「羊肉の日」。伊那市では、羊肉（マトン）を使ったご当地グルメのローメンを楽しめる春祭りが開かれました。伊那ローメンズクラブに加盟する25の店などが、地域貢献や消費拡大を目的に開いたもので、今回で14回目。イベント用に特別に味付けされた焼きそば風のローメンが1パック700円で提供され、長い列ができていました。また、高校生以下には無料で振る舞われました。昭和30年＝1955年