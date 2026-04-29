「日本ハム−西武」（２９日、ベルーナドーム）お笑いコンビ、東京ホテイソンがセレモニアルピッチに登場。たけるが投手、ショーゴが捕手役を務めたが、投球の際にたけるが転倒し、大暴投となり、話題となった。一方で相方のショーゴの最新姿にも反響が。ボディビルに挑戦し、筋トレを愛する芸人だが、直近のＹｏｕＴｕｂｅでは減量末期であるとしている中、すっきりした顔、日に焼けた姿、ムキムキの筋肉が垣間見える姿に、