お散歩から帰ってきてお庭で足を洗ってもらうのを待つ秋田犬さんたち。まるでパーティー会場！？思わず目を引かれる華やかな光景が話題になっているのです。 ずっと見ていたくなる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で250万回を超えて表示されており、8.9万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：散歩後、足を洗ってもらうのを待つ3匹の秋田犬→首輪がピカピカに光り…まるで『パレードのよ