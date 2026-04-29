十日町市で29日午後、普通乗用車が交差点付近に設置されているデリネーター（視線誘導標）ポールやコンクリート壁に衝突する事故がありました。この事故で普通乗用車を運転していた54歳の男性が死亡しました。事故があったのは十日町市山本町2の交差点付近です。警察によりますと29日午後1時30分ころ、十日町市に住む男性（54）が現場付近を普通乗用車で交差点に入ってきたところ、なんらかの原因で交差点