ニッチフレグランス専門店を展開する「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、ニッチフレグランスブランド「CIRO（シロ）」の取り扱いを、2026年4月24日（金）よりNOSE SHOP 麻布台、有楽町、ONE FUKUOKA、オンラインストアにて開始した。■個性際立つフレグランスコレクションCIRO（シロ）は、1920年代のニューヨークで誕生したフレグランスブランド。妥協のない品質と独創的な香りで、多くの香水愛好家を魅了した存在だ。1961年に一