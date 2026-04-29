山形県米沢市で、置賜地区の１２歳以下の頂点を決める少年サッカー大会が行われました。 【写真を見る】置賜地区の12歳以下の頂点を決める米沢少年サッカー大会「U-12心心カップ」（山形） 県大会への地区予選となる米沢少年サッカー大会「Ｕ－１２心心カップ」 ４回目となる今大会には、置賜地区の１２チームが参加し、きょうは決勝トーナメントが行われました。 ３０分を８人で戦う少